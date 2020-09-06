Астрологи предсказали необычные романтические знакомства

Первая половина недели располагает к интеллектуальному творчеству. Можно испытать свои силы в написании стихов или иных литературных произведений, принять участие в интеллектуальных состязаниях или просто поиграть с друзьями в настольные игры. Во второй половине недели ваша личная жизнь станет более насыщенной. Возможны неожиданные или необычные знакомства. Симпатии будут возникать очень быстро, человек может понравиться вам с первого взгляда. Усилится склонность к романтическим приключениям. В существующих отношениях захочется большей свободы и разнообразия. Постарайтесь найти новый способ времяпровождения с любимым человеком, интересный вам обоим.

Источник: astro-ru.ru

Овнам рекомендуется больше внимания уделять близким. Успешно будут развиваться романтические отношения. Рекомендуется чаще бывать с любимым человеком в обществе. Совместное времяпровождение будет способствовать укреплению вашего союза.

У Тельцов неделя будет успешной для семейных отношений. Вы будете уверены в ответственности и надежности супруга. В деловом партнерстве будут строго соблюдаться договоренности, что положительно скажется на вашей профессиональной деятельности.

Близнецов ожидает много увлекательного общения. Возможно, вас пригласят в развлекательную поездку, на пикник за город или на дачу к знакомым. Может состояться много знакомств, в том числе романтических. Это время благоприятно и для профессиональной деятельности.

У Раков укрепится финансовое положение, что позволит успешно решить некоторые материальные вопросы. Романтические отношения будут развиваться достаточно плавно. Ярких событий ожидать не стоит, при этом верность и ответственность сделают ваши отношения более предсказуемыми.

Львы будут оптимистичными и предприимчивыми, что положительно отразится на профессиональной деятельности. Если вы хотели познакомиться с каким-то человеком, лучше всего запланировать встречу на середину недели. В этот период вы сможете заинтересовать любого благодаря своей эрудированности и обаянию.

У Дев могут сложиться непростые отношения с любимым человеком. Несмотря на ваше доброжелательное отношение, вам вряд ли удастся добиться полного взаимопонимания. Рекомендуется воздержаться от обсуждения финансовых вопросов. На этой почве между вами могут возникнуть разногласия.

Весы будут весьма активными и предприимчивыми. Не исключено расширение круга вашего общения за счет новых единомышленников. Отношения с окружающими людьми будут доброжелательными. Это удачный период для решения финансовых вопросов. Вы сможете принимать разумные взвешенные решения.

Скорпионам преуспеть в достижении поставленных целей помогут честность и ответственный подход к делам. Следует ожидать положительных сдвигов в карьере. Энергию стоит направить и на саморазвитие, проработку внутренних психологических комплексов.

Стрельцы почувствуют усиление потребности в новых знаниях. Лучше всего сейчас начать курс самостоятельного обучения. Что касается карьерного продвижения, то в этот период рассчитывать на него не стоит. Подходите реалистично к оценке своих возможностей, не нужно слишком доверять обещаниям начальства.

У Козерогов могут произойти положительные сдвиги в карьере. Однако успех не придет сам по себе, для этого надо потрудиться. Внешние обстоятельства могут стремительно меняться, требуя от вас быстрых и решительных действий. Отношения с друзьями и единомышленниками будут отличаться стабильностью.

От Водолеев на этой неделе мало что зависит. Все ключевые события будут складываться в положительную для вас картину. Вам же нужно всего лишь плыть по течению и не вмешиваться в ход событий. Рекомендуется экономнее относиться к деньгам и контролировать свои расходы.

Рыбам будет сложнее выстраивать партнерские отношения. Возможно, вы окажетесь в плену собственных иллюзий. Между тем это прекрасное время для лечебно-профилактических мероприятий. Если состояние здоровья вызывает у вас беспокойство, самое время пройти обследование.