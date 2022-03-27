Астрологи не советуют бороться с ветряными мельницами

В начале недели окружающие люди будут подталкивать вас к творчеству. Ваши знания и умения станут более востребованными. Прислушиваясь к ценным советам, вы сможете раскрыть в себе новые способности и понять, как можно лучше реализовать себя. Будьте внимательнее к потребностям других людей, тогда вы наверняка найдете применение своим навыкам и талантам. Во второй половине недели не стоит добиваться чего-либо от влиятельных людей — все ваши усилия будут тщетными. Также будет сложно бороться с обстоятельствами — они окажутся сильнее вас. Проще переждать это время, чем пытаться пробиться сквозь непреодолимые препятствия. Конец недели благоприятен для общения.

Источник: astro-ru.ru

Овны будут настроены на борьбу. Возможно, придется вступить в конфликт, чтобы отстоять свое право принимать решения. Между тем это благоприятное время для того, чтобы заняться своим телесным и душевным здоровьем. Найдите время побыть в уединении, расслабиться и обдумать последние события.

У Тельцов неделя подходит для дружеского и романтического общения. В этот период можно менять стиль одежды, прическу. Вы обратите на себя внимание окружающих, вызовете комплименты с их стороны. Старайтесь вести себя свободно и открыто, больше времени проводите на людях.

У Близнецов могут возникнуть стрессовые ситуации, когда придется вносить изменения в свои планы и быстро реагировать на сложившиеся обстоятельства. Не ставьте себя в жесткие рамки, плывите по течению, решайте вопросы по мере их поступления.

У Раков осложнятся отношения с окружающими. Возможно, вы почувствуете, что обстоятельства никак не хотят складываться в вашу пользу. Самым разумным в этой ситуации будет просто переждать. Старайтесь больше общаться с людьми, которые разделяют ваши взгляды.

Львов ожидают успехи в карьере, а также в достижении любых поставленных целей. Для этого старайтесь действовать мягче. Внимание и тактичность, обходительность и приятные манеры поведения — все это привлечет к вам симпатии окружающих, которые с удовольствием станут помогать вам.

У Дев появится уникальная возможность возобновить прежние отношения. Если вы расстались с любимым человеком, но хотели бы его вернуть, попробуйте найти повод для встречи. Сейчас благоприятный период для путешествий. Тем, кто пока не нашел свою любовь, удачный шанс может представиться в пути.

Весы смогут открыть новую страницу своей жизни, если наведут порядок в домашних делах. Переберите все вещи и выбросите ненужный хлам. Такой символический поступок приведет к притоку энергии в вашу жизнь и послужит началом периода обновления.

Скорпионов ждет романтический период. Вы можете повстречать человека, с которым у вас завяжутся новые отношения, либо восстановить прежнюю любовную связь. Сейчас вы будете обладать особым тактом, который поможет вам в этом. Между тем это не лучшее время для загородных поездок.

Стрельцы могут превратиться в домоседов. Лучше всего вы будете чувствовать себя дома, в кругу семьи, близких вам людей, с особым удовольствием станете заниматься домашними делами. Старайтесь не обсуждать с любимым человеком вопросы, связанные с деньгами и покупками, иначе не избежать споров.

Козерогам рекомендуется устроить праздник себе и близким. Например, организовать поездку за город. Романтические отношения будут на подъеме, общение с любимым человеком принесет много положительных эмоций. Главная радость этих дней заключается в тех людях, которых вы любите.

Водолеи будут с удовольствием заниматься благоустройством своего дома. Вам недостаточно будет сделать свое жилье удобным для проживания. Вам захочется, чтобы интерьер отвечал вашему вкусу. Между тем это не лучшее время для поездок и новых знакомств. Не следует сейчас доверять людям свои секреты.

Рыбы смогут добиться положительных сдвигов в делах. Установится редкая гармония между вами и окружающими людьми. Успешно сложатся поездки, расширится круг вашего общения. Постарайтесь помочь добрым словом, советом или конкретным делом всем, кто в этом нуждается. // Фото: pixabay.com