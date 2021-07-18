Астрологи назвали знак, которому будет везти во всех делах

Понедельник. Сегодня лучше заниматься семейными и хозяйственными делами. Не рекомендуется отправляться в дальние поездки.

Вторник. В этот день важно занять активную позицию, не пытаться увильнуть от работы и ответственности. Можно начинать новые дела и идти на риск. Будьте уверены в себе, отстаивайте свои взгляды.

Среда. Успех обеспечен чем, кто не сидит на месте. Домашние дела лучше отложить.

Четверг. Отдыхайте и общайтесь с детьми. Старайтесь держать под контролем эмоции и искать во всем хорошие стороны.

Пятница. Настала пора взяться за большие серьезные дела, которые вы давно запланировали. Можно начинать ремонт в доме. День благоприятен для долгих прогулок и дальних поездок.

Суббота. Ничего не планируйте – все может реализоваться с точностью до наоборот. Избегайте монотонности и жестких установок. Прислушивайтесь к своей интуиции. День хорош для новых знакомств.

Воскресенье. Боритесь с ленью и не отлынивайте от работы. Можно заниматься делами, которые требуют физической нагрузки. Не принимайте необдуманных решений.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов начало недели складывается благоприятно для общения с родственниками. Звезды подскажут вам нужные слова. Во второй половине недели самодисциплина поможет навести порядок в делах. Будьте осмотрительнее при приеме лекарственных препаратов, а также откажитесь от употребления алкоголя.

У Тельцов в начале недели удачно пройдет оформление документов. Вторая половина недели может быть связана со сложностями в дальних поездках, а также в обучении. Возможно, вы не сможете получить нужную информацию, необходимую для изучения выбранного предмета.

У Близнецов первая половина недели будет удачной для решения материальных вопросов. Возможно, вам будут активно помогать в делах коллеги. Вторая половина недели может быть связана с перерасходом энергии. Старайтесь беречь свои силы на работе и при занятиях спортом, иначе не избежать проблем со здоровьем.

Раки смогут легко и быстро обучаться, заниматься активной интеллектуальной и творческой деятельностью. Это подходящее время и для занятий спортом. Не исключено, что именно в эти дни вы сможете познакомиться с представителем противоположного пола и заинтриговать его своим остроумием.

Львы в начале недели окажутся вовлеченными в какое-то расследование и узнают нужную информацию. К вам в гости может приехать дальний родственник, разговоры с которым будут интересными и познавательными. В конце недели уделите больше внимания своему здоровью.

Дев ждет много дружеского общения с интересными людьми, единомышленниками. Вы станете более привлекательными в глазах представителей противоположного пола. В конце недели не исключено знакомство с человеком, который покажется вам идеальным партнером. Однако ваши представления о нем могут быть иллюзорны.

Весы в первой половине недели смогут успешно адаптироваться к внешним обстоятельствам и получить желаемое. Но для этого вам потребуется проявить хорошее психологическое чутье. Вторая половина недели будет связана с усилением борьбы за место под солнцем. Будьте готовы к смелым и напористым действиям.

У Скорпионов в начале недели усилится тяга к знаниям. Вы будете получать информацию из самых разных источников. Это время активных контактов в интернете: общения на форумах, в социальных сетях, по электронной почте. Во второй половине недели могут возникнуть проблемы при оформлении документов.

Стрельцов стрессовые ситуации будут обходить стороной. Причиной станет не только ваша сообразительность и способность быстро принимать правильные решения, но и обыкновенное везение. В эти дни ваши банковские счета могут пополниться крупной суммой денег.

У Козерогов первая половина недели пройдет в конструктивном диалоге с партнером. Сейчас можно поднимать наиболее острые вопросы, которые раньше приводили лишь к конфликтам. Выходные дни складываются благоприятно для путешествий.

Водолеям следует обратить особое внимание на режим дня. Проанализируете свой распорядок, подсчитайте, сколько времени вы тратите на те или иные дела. Старайтесь равномернее распределять усилия в течение дня и не перенапрягаться, ведь потеря энергии может ослабить защитные силы организма.

Рыбам рекомендуется выделить время для творчества. Это может быть любое занятие, которому вы отдаетесь с увлечением и азартом. Легкое отношение к жизни и умение позитивно оценивать проблемы позволит вам легко и непринужденно добиться решения волнующих вас вопросов. // Фото: goroskop24.com