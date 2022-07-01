Асфальт срезают на улице Фролова

Сегодня на улице Фролова срезают старый асфальт. Рабочие АО «АБЗ-Дорстрой» демонтируют старые и устанавливает новые бортовые камни на улицах Красная, Щербакова и Энгельса, сообщили в мэрии.



Работы выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В этом сезоне подрядчик обновляет объекты, которые планировали отремонтировать в 2023 году. (фото пресс-служба администрации города)