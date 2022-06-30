Асфальт, пахнущий ягодами, уложили по соседству с Карелией

Ароматный асфальт уложили в качестве эксперимента во Всеволжском районе Ленинградской области, сообщает «Интерфакс».

Покрытие с ароматом клубники уложили на ремонтируемом участке в 19 км региональной трассы от станции Магнитная до поселка имени Морозова, соединяющего часть Всеволожского района с Мурманским шоссе. Длина пахнущего кусочка дороги – 700 метров.

«Многим людям не нравится запах перегретого битума, который разносится в процессе ремонта, поэтому решили попробовать»,

- заявили изданию в пресс-службе дорожного комитета.

Сделать дорогу с запахом ягод предложил подрядчик, который и придумал ароматизированный асфальт. Отмечается, что ароматизатор не влияет на качество асфальтобетонной смеси. (фото unsplash.com, marius sebastian)