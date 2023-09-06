Асфальт начал гулять и рваться после недавнего ремонта

Петрозаводчанин рассказал о проблемных участках дорог на старой Кукковке. В 2022 году отремонтировали улицы Мончегорская и Ульянова. Но, по словам горожанина, асфальт сошел со снегом. Этим летом дефекты на Мончегорской устранили, но до Ульянова гарантия не дошла.

«Все лето автомобилисты выезжали на встречу, чтобы проехать. Наконец, на прошлой неделе руки дошли до ремонта, срезали асфальт, что-то укатали, асфальт новый положили»,

- рассказывает горожанин в паблике «Кукковка.РФ». Но ремонт продержался недолго, асфальт снова «пошел гулять и рваться».

Теперь житель Кукковки гадает, смогут ли выполнить ремонт по гарантии в этом году или нет. Появился у него и вопрос к местным чиновникам – когда будет качество выполняемых работ.

«Нам не нужна гарантия, нам нужно качество, потому что объезжая ямы, мы рискуем жизнями своими, даже если по этой яме чиновники «написали претензию подрядчику и ждут ответа». // фото unsplash.com/ Julia Tsukurova