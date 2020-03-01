01 марта 2020, 12:42
Общество

Артур Парфенчиков поделился масленичным селфи

«На этой неделе ел блины»: глава Карелии поздравил жителей республики с наступлением весны

Жители Карелии радуются наступлению весны: не остался в стороне и Артур Парфенчиков. Глава Карелии поздравил своих земляков с Масленицей.

«Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершилась и пустила в наш северный край долгожданную весну. Желаю всем хорошего настроения, добрых друзей и солнечных дней»,

- написал Парфенчиков на своей личной странице в соцсети.

«На этой неделе ел блины», - добавил глава Карелии и поделился своей фотографией. Артур Парфенчиков спросил у своих подписчиков, как они проводят Масленицу.

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Метки: 
Карелия
артур парфенчиков
Масленица
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