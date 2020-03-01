Девятнадцать «стволов» изъяли росгвардейцы у жителей Карелии

Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поделился итогами работы за прошлую неделю: с 17 по 23 февраля росгвардейцы провели 366 проверок в сфере обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

В результате сотрудники Росгвардии выявили 23 административных правонарушений в сфере оборота оружия. Правонарушители были привлечены к административной ответственности.

Всего изъято 19 единиц огнестрельного оружия и 186 боеприпасов. Кроме того, 38 единиц огнестрельного оружия и 195 боеприпасов добровольно сдано гражданами, сообщили в пресс-службе Росгвардии.