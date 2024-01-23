Артем Гашков, осужденный за смертельное ДТП, погиб на СВО

Петрозаводчанин Артем Гашков, которого осудили за смертельное ДТП на Первомайском проспекте, погиб в ходе специальной военной операции. О гибели Гашкова сегодня сообщила сити-менеджер Инна Колыхматова.

За гибель двух женщин-пешеходов Гашков в апреле 2022 года был приговорен к девяти годам колонии общего режима.

ДТП произошло в сентябре 2020 года на пешеходном переходе на пересечении улиц Шотмана, Мелентьевой и Первомайского проспекта в столице Карелии. Гашков за рулем автомобиля «Фольксваген Туарег» снес двух переходивших дорогу женщин 1977 и 1979 годов рождения. Они погибли на месте, водитель сбежал с места аварии, но спустя два дня сдался полиции.