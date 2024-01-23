Мужчина поселился в лесу в Карелии и жил кражами

В Питкярантском районе завершено расследование уголовных дел в отношении 47-летнего жителя одного из поселков. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, в один из дней мужчина проник на территорию водозабора и похитил часть силового кабеля. Жители ближайшего поселка остались без воды и быстро выяснили причину случившегося.

Спустя некоторое время подозреваемый снова пошел на преступление. Он забрался в деревенский дом. Мужчина набрал продуктов и взял 4 тысячи рублей, после чего в дом вошел сын хозяина. Вор соврал, что владелец дома сам попросил его охранять помещение, и спокойно ушел с украденным. Через несколько дней он снова залез в этот дом и похитил 10 тысяч рублей и две канистры технического спирта.

Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что после ссоры с матерью был вынужден поселиться в палатке в лесу. Работы у него не было, поэтому он стал воровать.

Судьбу жителя республики решит суд. // Фото «Петрозаводск говорит»