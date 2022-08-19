Арт-резиденция «Тавриды» появится в Петрозаводске

На фестивале «Таврида.Арт» в Крыму специалист Молодежного центра «Смена» Ксения Дианова с проектом PERLAMUTER.FASHION выиграли в конкурсе Росмолодежи и стали частью федеральной сети арт-резиденций «Таврида». Таким образом Карелия вошла в число 36 регионов, где есть официальные резиденции кластера, сообщает пресс-служба мэрии.

Арт-пространство PERLAMUTER, автором и главным организатором которого является Ксения Дианова, открылось в Петрозаводске в ноябре прошлого года. Проект направлен на создание креативной площадки, которая объединяла бы молодежь города, а затем и всей республики и служила местом реализации творческих инициатив в сфере моды и искусства.

Предполагается, что образовательная программы поможет молодым творцам проявить себя и расширить круг профессиональных контактов. Сумма финансирования проекта составляет 1,5 млн рублей. Фото: petrozavodsk-mo.ru.