Режим ограничения пребывания людей в лесах введен в Карелии

В Карелии вводится режим ограничения пребывания людей в лесах. Соответствующий приказ подписан сегодня, сообщает Минприроды РК.

Режим ограничения пребывания будет действовать с 20 по 25 августа. Он будет введен в 14 районах Карелии: Калевальском, Беломорском, Муезерском, Медвежьегорском, Суоярвском, Кондопожском, Сегежском, Лахденпохском, Сортавальском, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Олонецком и Пряжинском.

Полного запрета на посещение лесов в республике не будет. Однако, людей могут не допустить на отдельные лесные участки, в которых установится высокий класс пожарной опасности (четвертый или пятый), либо будут проводиться работы по ликвидации лесного пожара. В таких случаях на въездах в лес установят заградительные шлагбаумы и организуют временные посты.

Ограничения связаны с аномально жаркой погодой, установившейся в республике. По прогнозу, с 21 августа в некоторых районах класс пожарной опасности повысится до четвертого уровня. Фото: unsplash.com