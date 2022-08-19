Очередной температурный рекорд побит в Петрозаводске

19 августа 2022 года в Петрозаводске зафиксирована самая теплая погода для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Сегодня в 12:10 воздух в столице Карелии прогрелся до +27 градусов. Это следует из данных Карельского гидрометцентра.

Предыдущий рекорд для 19 августа составлял +26,9 градуса. Такая погода стояла в городе в 1972 году.

При этом сегодня температура воздуха наверняка еще вырастет, окончательный рекордный результат будет известен к вечеру. Фото: unsplash.com