Арко Карапетян рассказал о режиме самоизоляции в Италии

Арко Карапетян, житель итальянского региона Велемо, вышел на связь с Никой+. В регионе, где живет Арко, этой весной в день от коронавирусной инфекции умирало от 400 до 500 жителей. По Италии эта цифра достигала 890 человек.

Закрыты все предприятия и учреждения кроме магазинов и аптек. При выходе на улицу гражданам необходимо иметь с собой пропуск, называемый автосертификация.

«У нас народ очень законопослушный»,

– отметил итальянец.

Отчасти, вероятно, это связано с огромными штрафами за нарушение режима – от 400 до 5000 евро.

По словам жителя южной страны, сейчас ситуация стабилизируется. Срок карантина продлен в Италии до 4 мая.