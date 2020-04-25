25 апреля 2020, 15:27
Общество

Петрозаводск украсят к майским праздникам, несмотря на коронавирус

Центральные улицы города начнут украшать со вторника

Карельскую столицу начнут украшать к майским праздникам 28 апреля. Об этом со ссылкой на мэрию Петрозаводска сообщает «Интерфакс».

Несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий из-за коронавируса, на центральных улицах города появятся флаги, световые консоли и флажки.

По сообщению издания, улицы в большинстве регионов Северо-Запада украсят к 1 и 9 мая. Украшения появятся в Пскове, Калининграде, Сыктывкаре, Вологде, Нарьян-Маре, населенные пункты в Ленобласти.

 

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майские праздники
новости петрозаводска
украшение
пандемия