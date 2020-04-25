Петрозаводск украсят к майским праздникам, несмотря на коронавирус

Карельскую столицу начнут украшать к майским праздникам 28 апреля. Об этом со ссылкой на мэрию Петрозаводска сообщает «Интерфакс».

Несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий из-за коронавируса, на центральных улицах города появятся флаги, световые консоли и флажки.

По сообщению издания, улицы в большинстве регионов Северо-Запада украсят к 1 и 9 мая. Украшения появятся в Пскове, Калининграде, Сыктывкаре, Вологде, Нарьян-Маре, населенные пункты в Ленобласти.