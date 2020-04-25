Жителей Карелии просят сообщить о несанкционированных свалках

27 апреля с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов карельская природоохранная прокуратура проведет горячую линию.

Жители республики смогут сообщить о несанкционированных свалках мусора населенных пунктов по телефонам 59-34-53 (старший помощник карельского межрайонного природоохранного прокурора Наталья Владимировна Шумилова) и 59-34-57 (помощник карельского межрайонного природоохранного прокурора Дарья Юрьевна Миронова).

Фото: podolskriamo.ru