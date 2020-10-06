«Архитектура деревянных церквей и часовен Заонежья» вышла на русском

В московском издательстве «Три квадрата» вышла книга Ларса Петтерссона «Архитектура деревянных церквей и часовен Заонежья», сообщает «Коммерсант».

Финский исследователь во время оккупации территории КФССР финскими войсками изучил и описал сотни деревянных памятников Карелии.

По результатам работы в 1950 году была издана его работа «Церковная деревянная архитектура Заонежья», одновременно вышла и публикация на немецком, где карельское зодчество ставится в контекст мировой культуры, начиная с Древнего Рима, Иерусалима и Византии.

Ценность труда прежде всего в том, что, многие из сооружений упомянутых в книге, впоследствии были утрачены. Говорят, что изданием на финском в свое время пользовались советские реставраторы при работе с карельскими шедеврами.

Спустя 70 лет его труд не просто вызывает интерес: книга стала событием, выходящим за рамки профессионального мира. Сейчас исследование впервые опубликовали на русском в составе внушительного альбома, первую часть которого составляют уникальные фотографии и рисунки, выполненные в 1942-1944 гг.