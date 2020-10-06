Дорожки в парках Петрозаводска оборудовали освещением

В Петрозаводске продолжаются работы по развитию сети велопешеходных дорожек. Завершен монтаж освещения на нескольких объектах, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в парке Победы проложены кабельные линии и установлены 96 торшерных опор высотой 3,5 метра со светильниками. На Зеленой тропе, протянувшейся от центра города до трассы «Фонтаны», смонтированы 79 опор наружного освещения. Семиметровые конструкции появились на участках от улицы маршала Мерецкова до Повенецкой и от Лесного проспекта до железнодорожного моста в районе парка Древлянская Роща. Они оборудованы светодиодными светильниками.

Работы были проведены в рамках подготовки к столетию Карелии. Стоимость контракта составила 11,78 миллиона рублей.