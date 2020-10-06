Расписание авиарейсов из Петрозаводска изменится с 25 октября

Расписание самолетов из Петрозаводска на Москву, Калининград и Мурманск изменится с 25 октября. Пассажиров об этом предупреждает «Петрозаводска транспортный».

Так, рейсы на Москву по-прежнему будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Но вылет на Москву будет осуществляться не в 18:15, а в 15:05. Обратный вылет из столицы в Карелию будет осуществляться не в 15:25, а в 10:00;

С 25 октября рейсы на Калининград будут выполняться по средам и воскресеньям в 15:05. Из Калининграда самолет будет вылетать в 08:00.

Рейсы на Мурманск будут выполняться по средам и воскресеньям в 10:35. Из Мурманска самолет будет вылетать в 13:00.