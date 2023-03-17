17 марта 2023, 07:18
Арестованному министру Владимиру Лабинову нашли замену
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Минсельхоза Карелии
Министерство сельского и рыбного хозяйства региона временно возглавит заместитель арестованного руководителя Ольга Палкина. Такое решение приняли 16 марта, в четверг, передает ТАСС.
Напомним, именно в этот день суд заключил под стражу бывшего главу ведомства на два месяца, то есть до 14 мая. Его обвиняют в получении 10 миллионов рублей в качестве взятки.
- Ольга Палкина назначена исполняющей обязанности министра сельского и рыбного хозяйства Карелии,
- рассказали агентству в пресс-службе правительства Карелии.
Деньги бывший глава ведомства получил через посредника, которого задержали в Петербурге. Взятку Лабинову дали за лоббирование интересов одного из бизнесменов при распределении грантов. // фото: СУ СКР по региону