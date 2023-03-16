Министр Владимир Лабинов арестован на два месяца

Петрозаводский городской суд 16 марта избрал меру пресечения для министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова.

В зал суда чиновника доставили в наручниках. Судья Елена Семичева провела заседание в закрытом режиме. Журналистов пустили лишь на оглашение решения.

Защищает министра Дмитрий Кушнир. На стороне обвинения - прокурор Дмитрий Егоров. Прокуратура требовала арестовать карельского чиновника, защита просила назначить ему домашний арест.

В итоге судья приняла решение удовлетворить ходатайство руководителя следственной группы о мере пересечения в виде содержания под стражей на два месяца. Владимир Лабинов арестован по 14 мая включительно.

Напомним, министр был задержан 15 марта. Его подозревают в получении 10-миллионной взятки. Уголовное дело возбуждено дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следователи считают, что заместитель премьер-министра правительства Карелии с 2021 по 2022 год через посредника получил взятку «за совершение незаконных действий, в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров». Обычски прошли в Петрозаводске, Москве и Северной столице. Посредника министра задержали в Санкт-Петербурге.

«Петрозаводск говорит» вспомнил, чем запомнился яркий чиновник. Подробности в материале «Задержание карельского чиновника – сенсация или логичный итог?» // фото «Петрозаводск говорит»