"Дом мотало из стороны в сторону, комнаты мгновенно меняли свою форму"

Текст: Алина Гапеева

Кошмар наяву

— Я проснулись от того, что мою кровать швыряло из стороны в сторону. Она с силой билась о стену. Часы показывали 04.21. Стены, потолок, мебель ходили ходуном, окна прыгали. Сначала мне показалось, что это всего лишь страшный сон, но это была реальность, — вспоминает уроженка карельского села Эссойла Ксения Иванова.

С осени прошлого года она с семьей живет в Турции в городе Мерсин, на берегу Средиземного моря. Это в трехстах километрах от эпицентра сильнейшего землетрясения 6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии. Были зарегистрированы сейсмические толчки магнитудой в 7,8 балла. По предварительным данным, в обеих странах число погибших достигло 48 тысяч человек.

До приморского города докатилась волна силой 5,7 балла. Есть разрушения, некоторые постройки значительно пострадали.

Ксения утверждает, что накануне природной катастрофы местное население никак не предупреждали об опасности — ни по громкоговорителям, ни в специализированных приложениях по отслеживанию сейсмической активности.

Семья Ксении живет на одиннадцатом этаже пятнадцатиэтажного дома. В ту кошмарную ночь она находилась дома с детьми (пяти, семи и восемнадцати лет), а ее муж, инженер АЭС, в это время был на работе в ста километрах от них. Ей пришлось самостоятельно принять быстрое решение в экстремальной ситуации.

«Я разбудила детей. Наш дом так раскачивался, что мы не могли даже одеться и взять нужные вещи, — рассказывает Ксения. — Через окно было видно, как раскачиваются соседние высотки. Больше всего в тот момент я боялась, что не успею спасти детей".

"Наш дом мотало из стороны в сторону. Комнаты мгновенно меняли геометрическую форму: они становились то квадратными, то ромбовидными, то какой-то неопределенной формы. Было страшно. Но в мозгу возникли понимание происходящего и установка – не паниковать! Моя главная задача – спасти семью. Вокруг все трещало и гремело. Две минуты, которые длились толчки, мне показались вечностью»,

— описывает она события той ночи.

Ксения успела схватить паспорта и деньги. К этому времени стены дома перестали двигаться. Мама с тремя детьми побежали по лестнице.

«Я бежала и молилась, чтобы дом вновь не начало трясти, так как лестничные пролеты – самое опасное место. Именно лестницы первыми входят в резонанс и обрушиваются".

"На улице к этому времени уже было полно народу: кто-то в пижаме, в резиновых тапочках на босу ногу... Полураздетые люди в панике выбегали из домов. Кругом были тьма, ливень, холод и страх.

Те, у кого были автомобили, садились и уезжали подальше от домов и от моря, потому что был риск возникновения цунами. К счастью, беда с моря не пришла".

Когда Ксения с детьми оказалась в безопасности, она сразу же позвонила мужу и маме рассказать о землетрясении и о том, что все живы.

«Это лучший день рождения в моей жизни», — невесело пошутила Юля, ее дочь. Так совпало, что в этот день она отметила свое второе рождение. Девушке исполнилось 18 лет.

Мамино сердце

За тысячи километров от Турции в карельском поселке Эссойла маме Ксении Ивановой в ночь с 5 на 6 февраля тоже не спалось.

«Мне не давало уснуть какое-то внутреннее волнение и ощущение того, что что-то должно произойти. До утра я маялась от бессонницы. Потом включила телевизор, а там по новостям передают новости о сильнейшем землетрясении в Турции, именно там, где находились мои дочь, зять и внуки. Только тогда я осознала причину своего беспокойства»,

— рассказывает Светлана Всеволодова.

Она немного успокоилась лишь когда услышала родной голос в трубке: «Мама, не волнуйся. Мы живы».

В это самое время Ксения с тремя детьми находилась в районе катастрофы. Люди начали разбивать палатки прямо на улице. Возвращаться в свои жилища никто не спешил. Как оказалось, не зря. Днем по некоторым районам Турции снова прокатилась волна подземных толчков. В интернете появились сообщения о сильнейших разрушениях в эпицентре землетрясения и других районах страны.

«Мерсин всегда считался спокойным в плане землетрясений городом. Но в этот раз нас сильно трясло. К счастью, в нашем городе дома устояли, хотя многие из них значительно пострадали. Стены домов покрылись трещинами, некоторые здания накренились. К нам в город потянулись беженцы из наиболее пострадавших районов. Больницы оказались переполнены. В кафе бесплатно раздавали еду, открылись точки, куда можно привезти вещи первой необходимости для людей, оставшихся без жилья. Стали известны и случаи мародерства. Наши друзья оказались в числе волонтеров, оказывающих помощь пострадавшим. Они рассказали, что на машину с грузом, ехавшую в район катастрофы, напала банда: «Грабители унесли все, что с таким трудом собирали люди».

Ксению с детьми после землетрясения приютили друзья.

«Нас не отпускал страх, что все вновь может повториться, — вспоминает она — Мы ложились спать в одежде, с приготовленными под кроватью свистками и водой в бутылках. Улететь в Россию в первые дни после землетрясения не было никакой возможности. Авиарейсы, по понятным причинам, были отменены. Сообщение возобновилось только спустя неделю».

Жерло катастрофы

Ксения рассказала, что через интернет и местные СМИ удавалось следить за новостями из центра катастрофы. В наиболее пострадавших районах Турции первые сутки местные жители собственными силами пытались освободить людей из-под завалов. Спустя сутки в наиболее пострадавшие города приехали спасатели. Техники катастрофически не хватало. Из-под обломков домов слышны были крики о помощи. Много осталось детей без родителей и родителей без детей. Несомненно, все радовались каждой спасенной жизни. Были случаи, когда людям удалось выжить благодаря какой-то сверхъестественной силе. Из уст в уста передавалась удивительная история, рассказанная двумя девочками. Малышки утверждали, что под обломками им не дали умереть люди в белых одеждах. Якобы сами ангелы приходили напоить водой сестер...

Сейчас Ксения у мамы в Эссойле, но ближайшее время она планирует вернуться с детьми обратно, ведь в Турции остались ее муж, любимая работа и пациенты, да и детям пора приступать к учебе.

Человек так устроен, что со временем пережитый страх, негативные эмоции перестают играть прежними красками, сглаживаются и превращаются в воспоминания. Но вряд ли кошмар, который ей пришлось пережить, она сумеет забыть. // Фото Ксения Иванова, ft nerd