Сотрудники ГИБДД провели рейд у «Макси»

Сегодня в центре Петрозаводска прошла массовая проверка водителей. Инспекторы контролировали соблюдение автомобилистами правил перевозки детей, сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Мероприятие состоялось недалеко от ТРЦ «Макси» и Петровского дворца. Сотрудники Госавтоинспекции проверяли, есть ли в салоне автомобиля с детьми удерживающее устройство, правильно ли оно закреплено, соответствует ли оно возрасту юного пассажира.

В ходе рейда было выявлено одно нарушение. Десятилетний ребенок ехал на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности. Его мама получила штраф. // Фото ГИБДД Петрозаводска