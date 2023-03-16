Оксана Гаврош рассказала о капремонте школ

Три школы Пряжинского района первыми вошли в федеральную программу по капитальному ремонту школ. За 2022 год было сделано немало вещей, о которых глава Пряжинского муниципального района Оксана Гаврош рассказала в рамках прямого эфира «ЦУР объясняет».

Первыми в районе в программу по модернизации системы образования в части капитального ремонта вошли школы в п. Чална, п. Эссойла и пгт Пряжа. Причем три школы прошли полный конкурсный отбор на уровне Федерации.

В прошлом году были направлены средства на проведение первого этапа ремонта. За прошлый год была проведена серьезная работа.

В 2022 году нами была проведена очень большая работа. Проведены работы по ремонту кровли, водоснабжения и водоотведения, работы по системе электричества. Также проведены работы по ремонту системы отопления. Что касается школы в Чалне, то в прошлом году там удалось произвести работы и по ремонту фасадов. Ремонтные работы школ в Пряже и в Эссойле не были выполнены в 2022 году, это не потому, что кто-то виноват в этом. Эти работы будут выполнены планово в текущем 2023 году. И то, что касается нашей школы в Пряже, здесь работы уже подрядчик начал. Безусловно, это никак не мешает учебному процессу, все работы согласованы и с руководством школы, и с родителями, и с администрацией района,

- рассказала Оксана Гаврош.

Полный эфир можно посмотреть по ссылке здесь.