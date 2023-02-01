01 февраля 2023, 15:03
Арестован виновник гибели трех человек на трассе «Кола» в Карелии
Водитель грузовика из Саратовской области совершил роковой обгон в Сегежском районе
Арестован участник смертельной аварии на трассе «Кола», произошедшей 24 января. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, 56-летний водитель грузовика «Скания», житель Саратовской области, совершил обгон, не убедившись в безопасности. В результате большегруз врезался в автомобиль «Киа». Погибли жители Костомукши, им было 38 лет, 61 и 62 года.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Водитель арестован на два месяца. Он содержится в СИЗО Сегежи и дает признательные показания. // Фото ГИБДД Карелии