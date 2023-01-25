В аварии на «Коле» в Карелии погибли двое мужчин и женщина

В ГИБДД Карелии раскрыли подробности смертельного ДТП, произошедшего в Сегежском районе. Информацию приводит пресс-служба ведомства.

По сведениям Госавтоинспекции, трагедия случилась в 19:20 на 743-м километре трассы «Кола». По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Скания» из Саратовской области допустил занос грузовика, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем «Киа Сид».

До приезда скорой помощи умерли 38-летний водитель «Киа», а также его пассажиры - 62-летний мужчина и 61-летняя женщина. Обстоятельства аварии выясняются. // Фото ГИБДД Карелии