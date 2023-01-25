Крики пенсионера о помощи услышали соседи и поспешили на помощь

Крики пожилого мужчины о помощи услышали вчера поздно вечером жильцы одного из подъездов дома, расположенного на Октябрьском проспекте Петрозаводска. Самостоятельно попасть в квартиру пенсионера они не смогли, поэтому обратились в полицию. Правоохранители, в свою очередь, попросили помощи у пожарно-спасательной службы города.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя специальную лестницу, через окно проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже. Просящего о помощи мужчину они обнаружили в ванной. Пенсионер во время принятия душа упал и не смог самостоятельно подняться.

Пожарные перенесли мужчину на кровать – в серьезной медицинской помощи он не нуждался. // фото: pxhere.