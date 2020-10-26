АО «ТНС энерго Карелия» проводит новогоднюю акцию

В канун новогодних праздников АО «ТНС энерго Карелия» подготовило подарок для граждан - потребителей.

Энергосбытовая компания приглашает клиентов – физических лиц принять участие в акции «Платеж на сайте – подарок на счете!». Призеры и победители акции получат приятные сюрпризы в виде сумм на свои лицевые счета.

Принять участие очень легко. Для этого достаточно выполнить в ноябре и декабре простые условия:

1. Подключить электронную квитанцию (для тех, у кого она пока не подключена);

2. Своевременно вносить плату при помощи онлайн - сервисов компании: на сайте, в мобильном приложении или в системе «Личный кабинет».

Всего два небольших шага – и вы получаете возможность выиграть сумму на счет от гарантирующего поставщика!

Из числа выполнивших условия акции 85 клиентов станут призерами и 85 – победителями и получат суммы на свои лицевые счета.

Напомним, не только во время акции, но и всегда для простой и быстрой оплаты счетов без комиссии и очередей удобнее всего пользоваться сервисами на корпоративном сайте гарантирующего поставщика:

1. После несложной процедуры регистрации в онлайн-сервисе «Личный кабинет» вы сможете оплачивать счета, передавать показания, сверять информацию, знакомиться с архивом квитанций, оставлять обращения в компанию не только по своему лицевому счету, но и по присоединенным лицевым счетам близких.

2. В сервисе «Мобильное приложение», установленном на смартфоне, доступны все опции личного кабинета абонента. Приложение доступно как для устройств с операционной системой Android, так и для систем iOS.

Участниками акции могут стать как абоненты, вносящие плату за электрическую энергию в срок и в полном объеме, так и клиенты, имеющие задолженность. Последним потребуется вносить не только платежи за расчетный месяц, но и оплатить долг за потребленную электрическую энергию.

Нет ничего сложного и в оплате без авторизации: просто зайдите на сайт, введите свой лицевой счет, передайте показания ИПУ и нажмите кнопку «оплатить». После завершения оплаты квитанцию можно отправить себе на e-mail или распечатать. Платежное решение для сайта АО «ТНС энерго Карелия» разработано при поддержке федерального платежного сервиса А3.

Обратите внимание: вы можете также внести и рекомендуемый платеж, активировав кнопку «включить в оплату предварительный расчет по среднемесячному потреблению».

Новогодняя акция – прекрасная возможность получить подарок на счет, не совершая практически никаких дополнительных действий. Ведь среди абонентов многие являются получателями электронной квитанции и вносят плату посредством онлайн-сервисов.

Новый год – это традиционное время подарков и сюрпризов, поэтому наша компания запускает акцию, победителей и призеров которой ждут приятные призы. Пусть новый год начнется радостно!

– комментирует начальник Департамента по работе с потребителями АО «ТНС энерго Карелия» Владимир Сергеичев.

Сроки проведения акции – 01.11.2020 – 30.12.2020. информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте Karelia.tns-e.ru.

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