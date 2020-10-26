26 октября 2020, 17:25
Общество

На этой неделе в Соломенном отключат электричество

Специалисты объясняют, что временные неудобства связаны с плановыми работами на объектах электросетевого хозяйства

АО «Прионежская сетевая компания» информирует потребителей, что 29 и 30 октября с 10 до 15 часов в Соломенном планируется отключение электроэнергии, сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».

В четверг без света останутся жители домов на Прибрежной и улице Пришвина. В пятницу – на Ялгубском шоссе, Приозерной, Садовой, Ботанической улицах, а также в Скалистом, Брекчиевом и переулке Нишкач.

Временные неудобства коснутся потребителей в связи с плановыми работами на объектах электросетевого хозяйства компании.

Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа.

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Петрозаводск
Соломенное
«Прионежская сетевая компания»
АО «Прионежская сетевая компания»
ППрионежская сетевая компания
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