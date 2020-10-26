На дорогах и тротуарах в Петрозаводске заделывают отверстия от кернов

Подрядчик заделывает оставшиеся от кернов углубления на отремонтированных в этом году дорогах и тротуарах в Петрозаводске.

Ранее специалисты ФКУ Упрдор «Кола» взяли пробы нового асфальта для экспертизы покрытия. После получения положительных результатов исследований, а также завершения всех этапов работ с подрядчиком будет произведен расчет, сообщили в мэрии.

Уточняется, что отверстия от кернов заделаны на большинстве участков. Работы еще продолжаются на улице Калинина. На остальных объектах, отремонтированных «АБЗ-Дорстрой», восстановление покрытия завершено.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Карелии в этом году обновили 11 дорог и три тротуара. (фото пресс-служба администрации города)