Антон Силуанов рассказал о росте доходов россиян

Увеличение реальных доходов населения в 2019 году после отрицательных значений в предыдущие годы объясняется ростом зарплат, пенсий и пособий, а также снижением темпов инфляции. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.

Вот это самое главное - перелом той тенденции, которую мы наблюдали последние годы. За счет чего это произошло? За счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции. И за счет снижения темпов инфляции. Я считаю, что это важнейший наш конечный показатель работы правительства. Можно говорить об экономике, динамике экономического развития, но все эти показатели мы мониторим и достигаем для того, чтобы наши люди жили лучше,

- сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Силуанов напомнил, что в третьем квартале 2019 года рост реальных доходов населения составил 3%, а с начала года (по итогам девяти месяцев) - 0,8%.