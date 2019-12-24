Водителям автобусов ограничили рабочий день

В России ограничили максимальное время нахождения водителей автобусов и грузовиков за рулем. Водителям запрещено находиться за баранкой дольше 10 часов в день. Об этом говорится на официальном сайте правительства.

Так, для водителей автобусов и грузовиков (с разрешенной максимальной массой более 3,5 т) время управления транспортом должно составлять не более девяти часов в сутки. Его можно увеличить до 10 часов, но не более двух раз в неделю. Отдых водителей должен составлять не менее 11 часов в сутки, пишут «Известия».

Также во время поездки водители будут обязаны делать перерыв на отдых. Первый перерыв должен быть сделан не позднее 4,5 часов с момента начала поездки и длиться не менее 45 минут, перерывы можно разбивать.

Соблюдение новых требований должно контролироваться с помощью тахографа.