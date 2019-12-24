Россияне рассказали, что не стоит дарить на Новый год

Сувениры и символы года возглавили антирейтинг новогодних подарков для россиян, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги исследования проекта Hi-Tech Mail.ru. Среди электроники самым нежелательным подарком оказалась электробритва, а 9% россиян признались, что передаривают полученные подарки.

В ходе исследования опрошенные составили рейтинг антиподарков, которые им не хотелось бы получить на Новый год: Сувениры, символы года (57%), мягкая игрушка (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%), полотенце (38%),

- говорится в опросе. Исследователи также составили рейтинг антиподарков среди гаджетов и электроники, его возглавила электрическая бритва, ее не хотели бы получить 48%. Еще 41% не хотят получить игровую консоль, 38% - музыкальную колонку, 37% - электронную книгу, 36% - навигатор, 31% - экшн-камеру, 29% - видеокамеру, 28% - робота-пылесос, по 27% - наушники и фотоаппарат.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря среди почти 5,2 тысячи российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.

Напомним, ранее о том, что нельзя дарить на Новый год, рассказали астрологи.