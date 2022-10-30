Антипов начнет проводить бесплатные занятия для детей по самбо

С 1 ноября в Медвежьегорске дети смогут посещать бесплатные занятия по самбо, которые будет проводить глава районной администрации Максим Антипов. Об этом чиновник сообщил в своем аккаунте.

«Хочу поддержать начинающих спортсменов и поделится опытом»,

- мотивировал он свою инициативу.

Самбист, заслуженный мастер спорта России будет проводить часовые тренировки дважды в неделю – по вторникам и четвергам. Максим Антипов будет учить приемам самозащиты детей 10-13 лет. Занятия будут проходить по вечерам с 20:00 до 21:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе Медвежьегорска.

Антипов - ученик основателя карельской школы самбо Ильи Шегельмана, чемпион мира, имеет большой тренерский опыт.

Записаться на тренировку можно у администратора ФОКа или по номеру: 8 (814-34) 6-00-29. (фото со страницы главы администрации Медвежьегорского района Максима Антипова)