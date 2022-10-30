Наталья Дьячкова не смогла завоевать Кубок России по тайскому боксу

Сегодня прошел финальный поединок за Кубок России по тайскому боксу.

Титулованная спортсменка из Карелии Наталья Дьячкова сразилась с соперницей из Петербурга Мариной Беспаловой.

Петрозаводчанка уступила, став второй. Сама Дьячкова заявила, что получила ценный опыт и будет двигаться дальше, сообщает «Центр спортивной подготовки».



Соревнования проходили в Чите. В них участвовали спортсмены из 22 регионов страны. (фото vk.com)