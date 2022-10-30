30 октября 2022, 14:41
Наталья Дьячкова не смогла завоевать Кубок России по тайскому боксу
Спортивная удача оказалась на стороне соперницы из Петербурга
Сегодня прошел финальный поединок за Кубок России по тайскому боксу.
Титулованная спортсменка из Карелии Наталья Дьячкова сразилась с соперницей из Петербурга Мариной Беспаловой.
Петрозаводчанка уступила, став второй. Сама Дьячкова заявила, что получила ценный опыт и будет двигаться дальше, сообщает «Центр спортивной подготовки».
Соревнования проходили в Чите. В них участвовали спортсмены из 22 регионов страны. (фото vk.com)