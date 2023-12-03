Аномальный мороз охватит Северо-Запад

Стужа охватит многие регионы России, в некоторых морозы достигнут 40-50 градусов. Аномальный холод в ближайшие дни предрекает научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На 7-14 градусов ниже нормы, местами на все 15-20 ниже нормы ожидается до 6 декабря по всему Северо-Западу.

«В большинстве регионов морозы будут достигать 16-23 градуса, а в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе - 30 градусов. Повсеместно будет холодно и в Центральном федеральном округе 5 и 6 декабря - морозы до 16-23 градусов, что на 7-12 градусов ниже нормы»,

- приводит слова метеоролога ТАСС.

Аномальный мороз коснется Урала, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока. Особенно холодно будет в Красноярском, Магаданском, Хабаровском краях, Чукотке и Якутии. // фото freepik.com