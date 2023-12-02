Первоначальный взнос по ипотеке захотели поднять

О планах увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что в России до 1 июня 2024 года действует семейная и льготная ипотека, передает РИА Новости.

В правительстве принимают «некоторые меры по увеличению первоначального взноса», сказал он, но не стал раскрывать детали. Хуснуллин добавил, что ипотека будет развиваться.

Объем выдачи ипотеки высок, власти рассматривают вопрос о том, как его регулировать. Прирост ипотечного портфеля в этом году оценивается в более чем 3,5 триллиона рублей, в 2022 он составлял два триллиона. // фото «Петрозаводск говорит»