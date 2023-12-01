Женщинам перечислили визуально старящие цвета маникюра

Специалист по маникюру и педикюру Варвара Котова перечислила визуально старящие женщин цвета маникюра. Слова эксперта приводит «Лента.ру».

Котова в первую очередь рекомендовала отказаться от розово-перламутрового, красного или вишневого с голубым подтоном. Она объяснила, что с возрастом на руках проступают вены, и такие оттенки лака подчеркивают их.

Также специалист отметила, что нездоровый и болезненный вид рукам придает маникюр цвета хаки, кипенно-белый, светло-желтый, а также бежевый с золотистым шиммером.

Помимо прочего, Котова призвала отказаться от обилия страз. По ее словам, чем больше декоративных элементов используется, тем более тяжелым выглядит маникюр. При этом пальцы женщины могут казаться толще и короче. // Фото: unsplash.com / DESIGNECOLOGIST