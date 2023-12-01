Россиян предупредили об опасности икоты

Терапевт Алексей Хухрев рассказал, с чем может быть связана длительная икота. Специалист призвал россиян не игнорировать этот симптом, слова медика приводит радио Sputnik.

Как отметил врач, икота считается стойкой, если продолжается более шести часов. При этом иногда она может длиться неделями и даже месяцами. Такой симптом может говорить о раздражении блуждающего нерва, пояснил специалист.

«У него есть разные ветки, и если раздражается та, которая отходит от уха, человек может начать икать. Также икота может возникнуть из-за фарингита. Если говорить о более серьезных причинах, то человек может икать из-за новообразований в гортани или щитовидной железе»,

- сказал врач.

Хухрев перечислил и другие возможные причины долгой икоты. Это могут быть аневризма аорты, астма, опухоль или язва желудка, аппендицит, воспаление желчного пузыря, поджелудочной железы, гепатит, инфаркт миокарда и диабет. Испытывающий длительную икоту человек должен обратиться за помощью к врачу, подчеркнул медик. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H