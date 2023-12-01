Три человека погибли в страшной аварии на «Коле»

В Ленинградской области в страшной аварии на трассе «Кола» погибли три человека. Об этом сообщает 47news со ссылкой на ГИБДД региона.

По данным источника, трагедия произошла сегодня в 16:30 на 129-м километре федеральной магистрали. В лобовом столкновении сошлись автомобили «Фольксваген Поло» и «Саньенг».

В результате ДТП погибли пассажир автомобиля «Саньенг», водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген». Водитель автомобиля «Саньенг» госпитализирован.

На месте аварии выросла пробка. Обстоятельства трагедии устанавливаются. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe