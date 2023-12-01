01 декабря 2023, 17:58
Россия

Взрыв газа произошел в российском городе, есть жертвы

В Волгоградской области ликвидируют последствия ЧП в жилом доме

В Волгоградской области произошел взрыв газа в жилом доме. Как минимум один человек погиб, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился днем 1 декабря в городе Волжский. В одной из квартир произошел взрыв газа. Хозяин помещения погиб.

На месте работают экстренные службы, рассказал мэр города Игорь Воронин. Наблюдается возгорание в двух квартирах. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho

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