Взрыв газа произошел в российском городе, есть жертвы

В Волгоградской области произошел взрыв газа в жилом доме. Как минимум один человек погиб, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился днем 1 декабря в городе Волжский. В одной из квартир произошел взрыв газа. Хозяин помещения погиб.

На месте работают экстренные службы, рассказал мэр города Игорь Воронин. Наблюдается возгорание в двух квартирах. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho