05 января 2023, 10:21
Аномальный холод пришел на Северо-Запад
Роман Вильфанд пообещал Карелии до минус 26 градусов
В ближайшие дни на большей части территории России ожидается очень холодная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.
Так, на Северо-Запад тоже придет аномальный холод. Температура воздуха опустится на 8-19 градусов ниже климатической нормы.
По словам главного метеоролога страны, в Карелии в период с 5 по 9 января ожидаются морозы до минус 26 градусов. Холодно будет и в Петербурге - до минус 23-25 градусов.
Вильфанд назвал причиной столь резкого похолодания необычную траекторию движения воздушных масс. // Фото: unsplash.com