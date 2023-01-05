Аномальный холод пришел на Северо-Запад

В ближайшие дни на большей части территории России ожидается очень холодная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Так, на Северо-Запад тоже придет аномальный холод. Температура воздуха опустится на 8-19 градусов ниже климатической нормы.

По словам главного метеоролога страны, в Карелии в период с 5 по 9 января ожидаются морозы до минус 26 градусов. Холодно будет и в Петербурге - до минус 23-25 градусов.

Вильфанд назвал причиной столь резкого похолодания необычную траекторию движения воздушных масс. // Фото: unsplash.com