Аналитики выяснили, как жители Карелии выбирают лекарства

По данным Центра аналитики и исследований МТС AdTech, большинство россиян – 96% – доверяют отечественным лекарственным препаратам и российским аналогам зарубежных лекарств. Каждый третий опрошенный готов рекомендовать российские препараты или российские аналоги зарубежных препаратов знакомым и близким.

В ходе исследования выяснилось, что 35% опрошенных в Республике Карелия и других северо-западных регионах покупают лекарства при появлении симптомов, 25% жителей делают это по назначению врача. 17% респондентов в регионе регулярно пополняют домашнюю аптечку. 11% жителей, принявших участие в опросе, признались, что приобретают лекарства от хронических заболеваний, а 10% — для профилактических курсов.

Аналитики выяснили, что 77% россиян покупают лекарственные препараты онлайн с самовывозом или доставкой, при этом 56% из них заказывают онлайн с самовывозом в аптеках, что подтверждает тренд на увеличение доли интернет-заказов на лекарственные препараты. Покупкой лекарственных препаратов через маркетплейсы пользуется 17% россиян. При этом жители Северо-Западного федерального округа заняли четвёртое место по доле респондентов, покупающих лекарства онлайн (10%).

«Изучение потребительского поведения в вопросах покупки лекарственных препаратов позволяет видеть тренды и, ориентируясь на них, выстраивать более точную коммуникацию с разными группами целевых аудиторий. Данные опроса показывают, что россияне доверяют российским препаратам и готовы их рекомендовать. Это говорит о том, что отечественным фармкомпаниям можно строить свои рекламные сообщения в том числе с акцентом на этот факт. С точки зрения использования технологий, мы видим растущий спрос на рекламные кампании, запущенные на данных Big Data, которые позволяют сегментировать целевые аудитории более точно: не только по социально-демографическим параметрам, но и по паттернам покупательского поведения. Например, на обезличенных данных партнеров Магнит Аптека и ОФД можно таргетировать рекламу на потребителей, которые покупают те или иные лекарственные препараты»,

– отмечает коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

*В опросе участвовало 2000 россиян старше 18 лет. Опрос проведен в марте 2025 года.

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