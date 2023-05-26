Американский футбол возвращается в Петрозаводск

Сборная Карелии по американскому футболу 27 мая сыграет с командой Академии МЧС из Петербурга. Матч пройдет на стадионе «Спартак», сообщили в минобразования и спорта РК.

Игра состоится в рамках Второй лиги чемпионата России. Команды с 2014 года встречались 10 раз, пока счет 8–2 в пользу «Оружейников». Последняя игра прошла в 2021 году.

Матч начнется в субботу в 13:30. Болельщиков приглашают на трибуны -вход бесплатный. // фото: www.freepik.com