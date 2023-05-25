Андрей Лукин выиграл золото командного чемпионата России

Спортсмен из Петрозаводска Андрей Лукин выиграл золото на командном чемпионате России. Соревнования проходят в эти дни в Сочи, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Сегодня наш земляк вышел на старт финального забега на 200 метров и опередил всех соперников. Лукин показал результат 21.22 секунды.

Андрей Лукин - воспитанник спортивной школы №3 Петрозаводска, мастер спорта международного класса, член сборной России. На командном чемпионате России он представляет Московскую область. // Фото: скриншот видео паблика «Спорт - норма жизни Карелия»