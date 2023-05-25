25 мая 2023, 10:42
На севере Карелии можно сыграть в шахматы гигантскими фигурами
Деревянные фигуры повторяют образы известных героев эпоса
Шахматную доску и огромные фигуры из дерева установили в библиотечном дворе на Антикайнена, 13 в Костомукше.
Разыграть партию, как в первой книге о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, можно в хорошую погоду. Фигурки повторяют образы известных героев эпоса «Калевала».
Как сообщается в VK-группе инфоцентра Костомукши, проект Karjalaini šakki («Карельские шахматы») направлен на сохранение уникальной этнографической среды проживания коренных народов и популяризацию национальной культуры в Костомукше. // фото VK-паблик