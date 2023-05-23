Владислава Ларина не пустили на чемпионат мира из-за соцсетей

Олимпийского чемпиона Владислава Ларина не допустили до участия в чемпионате мира по тхэквондо из-за того, что он не прошел проверку личных аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По той же причине допуск до соревнований не получил и другой победитель токийской Олимпиады Максим Храмцов.

«Ларина и Храмцова не допустили с первого раза, была дополнительная комиссия, - сказал собеседник агентства. - Она была несколько дней назад. Задавали вопросы про соцсети, почему где-то что-то лайкнули, где-то какие-то комментарии были или фотографии».

Ранее стало известно, что Всемирная федерация тхэквондо допустила до чемпионата мира, который пройдут в Баку, 14 россиян. Они выступят в нейтральном статусе. Владислав Ларин в число этих атлетов не попал. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»