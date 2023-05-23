Владислава Ларина не допустили до чемпионата мира по тхэквондо

Олимпийский чемпион Владислав Ларин не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира по тхэквондо. Он не получил допуск Всемирной федерации тхэквондо, сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что предварительно к участию в соревнованиях, которые пройдут в Баку, допущены 23 атлета, которые выступят в нейтральном статусе. В их число вошли и российские спортсмены.

«По прибытии в Баку они должны будут подписать декларацию, обязывающую соблюдать условия участия», - сказано в заявлении World Taekwondo.

При этом знаменитый карельский атлет Владислав Ларин в число допущенных не попал. Отмечается, что после трехэтапного процесса проверки регистрацию Ларина отклонили из-за несоответствия критериям. Не сможет выступить в Азербайджане и другой чемпион Олимпиады в Токио Максим Храмцов.

Отметим, что Владислав Ларин имеет отношение к Вооруженным силам РФ. В частности, в ноябре прошлого года он стал победителем чемпионата мира среди военнослужащих, который прошел в Тегеране. // Фото «Петрозаводск говорит»