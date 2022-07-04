04 июля 2022, 17:18
Политика

Алипова покинула управление по охране объектов культурного наследия

О кадровых перестановках сообщили в региональном правительстве

Юлия Алипова покинула руководящую должность в управлении по охране объектов культурного наследия.

В пресс-службе правительства Карелии сообщили, что Алипова решила уйти с поста руководителя ведомства по собственной инициативе. Сейчас она вышла в отпуск до 22 июля.

Исполнять обязанности начальника управления будет заместитель Евгения Цымерман. (фото ИА «Республика», Юрий Шляхов)

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Метки: 
новости Карелии
Юлия Алипова
управление по охране объектов культурного наследия