Алипова покинула управление по охране объектов культурного наследия

Юлия Алипова покинула руководящую должность в управлении по охране объектов культурного наследия.

В пресс-службе правительства Карелии сообщили, что Алипова решила уйти с поста руководителя ведомства по собственной инициативе. Сейчас она вышла в отпуск до 22 июля.

Исполнять обязанности начальника управления будет заместитель Евгения Цымерман. (фото ИА «Республика», Юрий Шляхов)