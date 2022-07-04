04 июля 2022, 17:18
Алипова покинула управление по охране объектов культурного наследия
О кадровых перестановках сообщили в региональном правительстве
Юлия Алипова покинула руководящую должность в управлении по охране объектов культурного наследия.
В пресс-службе правительства Карелии сообщили, что Алипова решила уйти с поста руководителя ведомства по собственной инициативе. Сейчас она вышла в отпуск до 22 июля.
Исполнять обязанности начальника управления будет заместитель Евгения Цымерман. (фото ИА «Республика», Юрий Шляхов)