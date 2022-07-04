Карелия получила кубок «Прорыв года» за развитие промышленности

По итогам работы в 2021 году Карелия заняла 17 место в списке субъектов, за год улучшив свои позиции на 20 пунктов. Руководитель Минпромторга Денис Мантуров отметил успехи региона, вручив карельской делегации кубок «Прорыв года». Награду в торжественной обстановке передали Главе Карелии Артуру Парфенчикову.

Руководитель республики подчеркнул, что сегодня при поддержке федеральных властей регион активно развивает промышленность. Республика первой в России открыла промпарк по камнеобработке — этот проект уже неоднократно высоко оценивали эксперты. Сейчас на базе Онежского судостроительного-судоремонтного завода строят цифровую верфь, а проект по строительству нового крупнейшего ЦБК компании «Сегежа-Запад» — первый в стране за последние 40 лет.

Для нас очень важны результаты этого рейтинга — это компас, который ещё раз позволяет нам понять, что мы движемся в правильном направлении. Промышленность — не только прошлое, но и будущее Карелии. Уверен, что при поддержке Минпромторга мы сможем добиться лучших результатов,

— отметил Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков поблагодарил команду экономического блока Карелии. Отметили министра экономического развития и промышленности Карелии Олега Ермолаева и на федеральном уровне – он получил грамоту Минпромторга России.

Впервые рейтинг эффективности реализации промышленной политики был сформирован Минпромторгом России в прошлом году. Для оценки работы регионов эксперты выставляют баллы по нескольким направлениям, в том числе по экономическому развитию региона, мерам поддержки и взаимодействию с Минпромторгом.